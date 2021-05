Giovanni Queiroz assume nova secretaria do Governo do Pará

Giovanni Queiroz, irá assumir a Secretaria Extraordinária de Produção do Governo do Pará. | Arquivo Sedap

O Médico e pecuarista Giovanni Queiroz assumirá, a partir da próxima quarta-feira (25), a Secretaria Extraordinária de Produção do Governo do Pará, pasta responsável pela gestão da produção de diversos setores ligados a atividade rural paraense.

Queiroz, que possui larga experiência no meio político, tendo atuado cinco vezes como deputado federal pelo Pará e também como secretário estadual de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, foi confirmado no cargo pelo governador Helder Barbalho, que usou o perfil no Instagram para anunciar o novo secretario.

Giovanni Corrêa Queiroz é natural de Campina Verde, Minas Gerais. Médico de formação, Queiroz enveredou cedo para a política, atuando sempre na área de agropecuária.

Chegou a ser cinco vezes deputado federal pelo Estado do Pará, tendo sido também presidente nacional dos Correios e Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca no Estado do Pará.