Gleivan do Tanaka é o novo secretario de esportes de Xinguara

O prefeito de Xinguara Dr. Moacir logo que assumiu a prefeitura escolheu seus novos secretariados na qual o irá ajudar a governar o município de Xinguara pelos próximos quatros anos.

Com indicação do partido PL quem ficou a frente da pasta da secretaria do Esporte e Laser foi Gleivan do Tanaka. Gleivan que foi candidato a vereador e bastante conhecido em Xinguara pelo meio politico já teve sua portaria assinada e já esta apto a exercer sua função.

Juntamente com Gleivan a secretaria também é composta por Nanin Moto Show e Milton Abrel.