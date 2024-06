Prefeito do Rio desapropria área para estádio do Flamengo

Oprefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou neste domingo (23) a desapropriação de um terreno na zona portuária da cidade para a construção do estádio do Flamengo. A área pertence a fundo administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A medida é mais um capítulo da novela que se arrasta por mais de dois anos de negociação entre o clube rubro-negro e a Caixa para aquisição do terreno. Paes já havia mencionado a intenção de tomar a área no fim de maio. A decisão será publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira (24).

"A diretoria do Flamengo vinha buscando soluções junto à Caixa para comprar a área do Gasômetro. A falta de evolução nas conversas me fez intervir para que um espaço, que hoje é inútil para a cidade, se torne uma área onde serão realizados jogos de futebol e grandes eventos. O novo estádio ajudará a desenvolver a região portuária", afirmou Paes.

O prefeito afirmou que o terreno será repassado por meio de desapropriação por hasta publica, instrumento recém regulamentado na cidade em que o município leiloa um terreno privado para a execução de um projeto voltado ao desenvolvimento urbano de uma região.

Uma das exigências será a construção de um centro de convenções no estádio, bem como o desenvolvimento de um projeto urbano.

O certame, a rigor, não é direcionado para o Flamengo. Mas o clube rubro-negro já tem um projeto para área discutido com a prefeitura.