Covid-19: Brasil deve enfrentar pior fase da pandemia com vírus mais infeccioso

Imagens de dor, desespero, sofrimento e esperança. De um lado, a falta de oxigênio mostrou o caos que a covid-19 projetou em Manaus. Do outro, a aprovação das primeiras vacinas trouxe um certo alívio para enfrentar essa crise. Mas, a situação da pandemia no Brasil, segundo especialistas, deve se agravar entre o final de janeiro e o início de fevereiro. As informações são da BBC.

Um dos fatores mais preponderantes é a onda de mutações e variantes, que causa uma grande preocupação. Tudo indica que as mutações genéticas deixaram o vírus ainda mais infeccioso, podendo facilitar a sua transmissão.

O bioinformata Marcel Ribeiro-Dantas, pesquisador do Institut Curie, na França, destacou em entrevista à BBC Brasil que o momento é preocupante e que "tudo indica que as próximas semanas serão complicadas".A demora na atualização dos dados de pacientes com Covid-19 também é outro fator preocupante. Segundo os especialistas, os atrasos já aconteciam antes, mas estão mais graves e preocupantes nas últimas semanas, ou seja, essa subnotificação de casos e mortes acaba trazendo uma falsa sensação de segurança, como se o pior já tivesse passado.

Os especialistas ressaltam ainda, que muitos acabaram baixando a guarda no enfrentando da pandemia. Porém, as medidas preventivas continuam sendo essenciais, como fazer a limpeza das mãos, usar máscaras e manter o distanciamento físico das pessoas que não fazem parte de nosso convívio diário. Outro ponto pouco lembrado na lista das recomendações básicas é a preferência por locais abertos e com boa circulação de ar.