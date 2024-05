Casos de dengue têm tendência de queda no Pará

Dados apresentados pelo Ministério da Saúde, ontem, sinalizam um cenário mais positivo no enfrentamento da dengue no Brasil. No momento, 24 estados e o Distrito Federal registram queda na incidência da doença e dois seguem em cenário de estabilidade.

O país possui 4,7 milhões de casos prováveis da doença e os óbitos totalizam 2,5 mil.

Estão em tendência de queda: Acre; Alagoas; Amazonas; Amapá; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Espírito Santo; Goiás; Minas Gerais; Mato Grosso do Sul; Pará; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Paraná; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rondônia; Roraima; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; Sergipe; São Paulo e Tocantins. Apenas Maranhão e Mato Grosso apresentam estabilidade.

“Seguindo o padrão do avanço da dengue, a previsão é que os dois únicos estados que ainda estão em estabilidade já entrem em queda nas próximas semanas”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde em Ambiente, Ethel Maciel. (Agência Gov)