Ministério Público do Pará abre inscrições para estágio

ESTÁGIO

OMinistério Público do Estado do Pará (MPPA) informa que estão abertas as inscrições para o cadastro excepcional de estagiários em diferentes áreas. Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de junho a 17 de junho de 2024. Os editais de abertura, contendo todas as informações necessárias sobre as vagas, estão disponíveis para consulta na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 03 de junho. Os candidatos devem verificar os editais específicos para cada região administrativa e área de atuação.

AVENIDA

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou em suas redes sociais que a construção da Avenida Liberdade terá início na próxima sexta-feira (7). Esta nova via é uma opção muito aguardada para melhorar o acesso a Belém. De acordo com um estudo do governo estadual, a construção da avenida reduzirá os acidentes na BR em 30% e diminuirá a emissão de CO2 em 147 mil toneladas por ano. Com 13,4 km de extensão, a obra será executada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). O novo corredor viário será expresso, terá ciclovia, e deve beneficiar diretamente cerca de 2,2 milhões de pessoas. A expectativa é que mais de 23 mil veículos transitem pela nova via, que vai interligar a Avenida Perimetral, em Belém, até a Rodovia Alça-Viária (PA-483), em Marituba, sem interrupções.

100% ONLINE

Nesta terça-feira, 4, a Sessão Plenária do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) será realizada 100% no formato online. O mesmo ocorrerá com a sessão da quinta-feira, 6, que também será remota. As sessões plenárias ocorrem normalmente em formato híbrido e sempre transmitidas ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube. Segundo o TRE, a mudança foi necessária, por conta da realização, em Belém, do 2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral (Enastic), evento promovido pelo TRE do Pará no período de 4 a 6 de junho, na sede do Tribunal.