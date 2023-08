40 mil produtores do Pará serão beneficiados no lançamento do Cadastro Ambiental Rural Automatizado

Neste domingo (6), o Governo do Pará lançou o Cadastro Ambiental Rural Automatizado (CAR 2.0). É uma iniciativa pioneira no Brasil, que agiliza e dá mais segurança para a liberação de cadastros. O lançamento será durante o evento “Diálogos Amazônicos”, em Belém. Para a estreia do sistema, serão liberados 40 mil CAR para produtores de todo o estado.

Caso fosse feito de forma manual, esses 40 mil CAR poderiam levar até 20 anos para serem analisados e concluídos. O novo sistema permite o aprimoramento da gestão territorial e do patrimônio verde, como informa o Governo do Pará. O governador Helder Barbalho, que fará o lançamento, destaca que o CAR 2.0 alia tecnologia e inovação no processo de cadastro e regularização de propriedades rurais.

Outros sistemas serão lançados na ocasião, como o Módulo de Inteligência Territorial (MIT), plataforma de monitoramento dos compromissos assumidos no Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), e uma nova versão do ‘Selo Verde’, que passa a contar com um mapa em alta resolução para aprimorar a gestão territorial e a certificação de produtores que atuam com a pecuária.

“Como parte do pacote de transformação digital da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), também serão oficialmente lançados o portal de Licenciamento Ambiental Digital, o Portal da Transparência Semas e o app ‘Semas Pará’, que aproximam ainda mais a secretaria do cidadão ao disponibilizar uma série de serviços da pasta de forma mais acessível e rápida”, diz nota do governo.