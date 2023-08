Presidentes e ministros: quem vem para Belém?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a Belém (PA) na 3ª feira (8.ago.2023) para liderar a Cúpula da Amazônia. Vai até 9 de agosto. Além do petista, estarão presentes líderes dos outros 7 países que têm o bioma como parte de seu território:

Bolívia: Luis Arce (presidente)

Colômbia: Gustavo Petro (presidente)

Venezuela: Nicolás Maduro (presidente)

Guiana: Irfaan Ali (presidente)

Peru: Dina Boluarte

Suriname e Equador: os presidentes não participarão, mas enviarão representantes.

Todos os 8 países que compõem a Cúpula são integrantes da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), instância criada em 1978 que incentiva o desenvolvimento sustentável e a inclusão social da Região.

Será a 4ª reunião dos integrantes do tratado e a 1ª desde 2009. Lula aposta no encontro como um marco para o seu 3º governo. Quer ser alavancado ao patamar de principal autoridade internacional no debate climático.

ÁFRICA E EUROPA

A República Democrática do Congo, o Congo, a Indonésia e a Guiana Francesa (representada pela França) também foram convidados por serem países em desenvolvimento com floresta tropical. Noruega e Alemanha receberam convite por serem os maiores financiadoras do Fundo Amazônia.

O presidente da COP28 (principal conferência sobre mudança do clima), Sultan Ahmed al-Jaber, e o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, atual presidente da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), também virão ao Brasil para a reunião.

MINISTROS

Desde 6ª feira (4.ago), o centro do poder do governo foi transferido, na prática, para Belém. Ao menos 15 ministros de diversas áreas estarão na capital paraense para a cúpula ou eventos paralelos à cúpula, como o Diálogos Amazônicos. São eles:

Marina Silva – Meio Ambiente;

Mauro Vieira – Relações Exteriores;

Alexandre Padilha – Relações Institucionais;

Silvio Almeida – Direitos Humanos;

Anielle Franco – Igualdade Racial;

Márcio Macêdo – Secretaria-Geral da Presidência;

Paulo Teixeira – Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Wellington Dias – Desenvolvimento social;

Simone Tebet – Planejamento e Orçamento;

Sônia Guajajara – Povos Indígenas;

Luciana Santos – Ciência, Tecnologia e Inovação;

Flávio Dino – Justiça e Segurança Pública;

Jader Filho – Cidades;

Cida Gonçalves – Mulheres;

Waldez Góes – Desenvolvimento Regional;

Alexandre Silveira – Minas e Energia.

Até domingo (6.ago), 5 plenárias de até 3.000 pessoas cada foram apresentadas. O resultado dos debates será posto em um relatório a ser entregue para os 8 países integrantes da OTCA na 3ª feira (8.ago), dia da Cúpula.

Na 2ª (7.ago) será realizada uma reunião de ministros do Meio Ambiente e de Relações Exteriores de todos os países amazônicos.

Na 4ª (9.ago), ocorrerá a chamada Cúpula Ampliada, no qual os países convidados participarão.No último dia, 5ª feira (10.ago), haverá reunião de bancos e entidades financeiras para discutir possibilidades de financiamento de proteção da Amazônia.