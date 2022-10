Lula afirma que não disputará reeleição se for presidente

Mais de trinta empreendedores são contemplados com cartas de crédito do FUNDOSOL

Xinguara - PA Mais de trinta empreendedores são contemplados com cartas de crédito do FUNDOSOL

Instituto Cultural Vale lança edital de apoio à cultura popular do Maranhão e do Pará

Canaã dos Carajás - PA Instituto Cultural Vale lança edital de apoio à cultura popular do Maranhão e do Pará