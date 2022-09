Cadastro para Auxílio Caminhoneiro de R$ 1.000 termina nesta segunda (29)

Termina nesta segunda-feira (29), às 18h, o prazo para se cadastrar no Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro). Quem se inscrever poderá receber as duas próximas parcelas que serão pagas até 6 de setembro. As informações são do portal Estado de Minas.

Segundo o Governo Federal, o auxílio foi criado para compensar o aumento do preço dos combustíveis. Estão previstas, no total, seis parcelas de R$ 1.000 até dezembro.

Os transportadores autônomos de cargas com a situação cadastral "Ativo" no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos têm direito ao auxílio. MEIs Caminhoneiros estão incluídos

O caminhoneiro cadastrado receberá o pagamento mensal (R$1.000), independentemente do número de veículos que eles possuírem.

Não é necessário apresentar nenhum comprovante de compra de óleo diesel.

Quem estiver com situação cadastral "pendente" ou "suspensa" poderá regularizar o registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres e se habilitar para ter direito ao auxílio.

O acesso pode ser feito pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Segundo o Ministério do Trabalho, o depósito será feito pela Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Depois de hoje (29), os caminhoneiros só receberão as parcelas a partir do mês de autodeclaração, ou seja, este benefício não terá pagamento retroativo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).