Concursos abertos no Pará pagam até R$ 20 mil

Quem sonha em ocupar uma vaga no serviço público deve ficar atento para os certames que estão com inscrições abertas. No momento, os concursos locais e nacionais – com oferta de vagas ao Pará –, somam 1.063 oportunidades para todos os níveis de escolaridades. As remunerações variam de R$ 1.212,00 a R$ 20.530,01, valores que podem ainda receber o acréscimo de vantagens.

Entre os certames está o concurso da Prefeitura de Ananindeua, que encerrará nesta quarta-feira (11) o prazo para recebimento das inscrições. Ao todo, são ofertadas 100 vagas para o cargo de médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo 95 para ampla concorrência e 5 para pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 3.152,31, mais R$ 2.521,84 de gratificação e R$ 440,00 de auxílio alimentação, entre outras vantagens. Os interessados devem acessar o site da banca organizadora, o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap). A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

E para quem deseja ingressar no serviço militar, a boa notícia é que a Marinha do Brasil lançou dois editais recentemente. Um deles vai preencher 24 vagas para o ingresso no Corpo de Engenheiros (Edital CP-CEM/2022). Já o outro vai preencher 16 vagas de tenente para admissão ao Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (Edital CP-T/2022). Para ambos certames, o salário inicial é de R$ 9.070,60. As inscrições serão recebidas no período de 4 a 17 de julho deste ano.

