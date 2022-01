família de ambientalistas é executada no Sul do Pará

A Polícia Civil em São Felix do Xingu, no Sul do Pará, investiga um triplo assassinato praticado contra uma família que residia as margens do Rio Xingu. A comunidade local foi pega de surpresa com a notícia dos homicídios das três pessoas, que eram conhecida na região pela soltura de quelônios e por atividades de proteção ambiental na localidade onde moravam.

De acordo com as primeiras informações o crime pode ter sido praticado há cerca de três dias, o que indica pelo estado de decomposição dos corpos quando foram encontrados. A família vivia na localidade conhecida como cachoeira da "Mucura", distante a cerca de 90 quilômetros da cidade de São Felix do Xingu.

A família composta pelo pai conhecido popularmente como "Zé do Lago", a esposa de prenome Márcia e a filha menor de idade Joene, foram executados a tiros por desconhecidos. O corpo de Márcia, foi encontrado boiando às margens do Rio Xingu, enquanto que os corpos da pai e da filha, foram encontrados às proximidades da casa. Cápsulas de projéteis deflagrados no local revelam que a família foi morta a tiros.

De acordo com informações levantadas, Zé do Lago e esposa moravam há mais de 20 anos na localidade, onde desenvolviam um projeto ambiental de repovoamento das águas com filhotes de tartarugas.

Todos os anos Zé do Lago realizava a soltura de quelônios das espécies tracajá e tartaruga nas águas do Rio Xingu.

O crime chocou a população da cidade devido à família ambientalista ser muito conhecida na cidade e também pela forma cruel como foi assassinada.

A Polícia Civil segue investigando na tentativa de elucidar o crime.