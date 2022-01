Arsenal de munições é apreendido em São Felix do Xingú

Conforme levantamento do Instituto Sou da Paz, com dados recebidos do Comando do Exército pela lei de acesso à informação, estima-se que nos últimos nove anos a venda de munição aumentou 36%, e esses dados não levam em conta as munições ilegais.

Nesta última sexta-feira (7), na altura do distrito Vila Carapanã, a cerca de 50 km do município de São Félix do Xingu, no Sul do Pará, uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária, que integra a Polícia Militar do Pará, comandada pelo Sargento Arthur, e compostas pelos cabos; Keidison, Brito, Elden, Fabio interceptou um ônibus da frota Real Maia.

Através de uma revista de rotina no ônibus que faz linha entre Goiânia e São Félix do Xingu, os militares encontraram no bagageiro 860 munições de diversos calibres sendo transportadas ilegalmente. As munições tinham como destino a cidade de São Felix do Xingu, no sul do estado.

O material apreendido estava no bagageiro do ônibus | Reprodução

As munições foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde todos os procedimentos foram feitos, também foi instaurado inquérito para investigar o destinatário da encomenda. A empresa mandou um representante para prestar esclarecimentos, mas ainda não foi encontrado o destinatário do material apreendido. O caso segue sendo investigado.