Pará tem 90% dos municípios com saldo positivo de empregos

Investimento de recursos em auxílios e benefícios durante a pandemia, realização de obras, e consequente manutenção da circulação de dinheiro na economia local. São ações que ajudam a entender porque, mesmo durante o segundo ano de uma pandemia com altas e baixas no número de contaminações, dos 144 municípios paraenses, quase 90% deles - ou 126 cidades - fecharam 2021 com saldo positivo de empregos formais. Apenas 18 cidades ficaram no vermelho entre contratações e demissões.

De janeiro a novembro do ano passado, o Pará criou mais de 76 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, segundo dados gerais do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Dos 126 municípios (87,5%) que saíram de 2021 com superávit na empregabilidade, destacam-se Belém, com 14.410 postos criados; Parauapebas, no sudeste do Estado, que gerou 10.938 empregos; Canaã dos Carajás, com 5.647; Ananindeua (3.589); e Santarém (3.557).

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), a mudança de cenário resulta ainda do avanço da vacinação contra a Covid-19 e de políticas públicas de fomento ao mercado de trabalho. Esse bom resultado na criação de empregos é puxado pelos setores de serviço e comércio, sendo o paraense melhor verificado entre os demais estados da região.

RENDA

O titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Inocêncio Gasparim, lembra que o Pará foi reconhecido como o terceiro Estado brasileiro que mais investiu recursos em auxílios e benefícios em meio a pandemia. Investimento que gerou um ambiente econômico favorável ao desenvolvimento, emprego e contratação. “As estratégias para alcançar estes resultados passam pela manutenção da agenda pública de investimentos, realizando obras e ações que contribuem no fortalecimento da renda da população, fazendo com que seja aplicado mais dinheiro na economia local, ativando a produção.

As inúmeras ações de combate ao avanço da pandemia de Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado tornaram possível definir a reabertura das atividades econômicas que pararam na pandemia, abrindo novamente espaço para a contratação de trabalhadores”, detalha o secretário, garantindo que, em 2022, a meta da gestão é ampliar estes números.

Empregos gerados no Pará

janeiro a novembro de 2021

Abaetetuba: 477 vagas

Abel Figueiredo: 41

Acará: 294

Afuá: 40

Água Azul do Norte: 229

Alenquer: 106

Almeirim: 95

Altamira: 1.055

Anajás: 9

Ananindeua: 3.589

Anapu: 198

Augusto Correa: 100

Aurora do Pará: -36

Aveiro: 113

Bagre: -6

Baião: 4

Bannach: 20

Barcarena: 3.159

Belém: 14.410

Belterra: 71

Benevides: 1.306

Bom Jesus do Tocantins: 17

Bonito: 429

Bragança: 772

Brasil Novo: -98

Brejo Grande do Araguaia: 8

Breu Branco: 92

Breves: 245

Bujaru: 55

Cachoeira do Arari: 63

Cachoeira do Piriá: 11

Cametá: 147

Canaã dos Carajás: 5.647

Capanema: 512

Capitão Poço: 144

Castanhal: 1.920

Chaves: 10

Colares: 13

Conceição do Araguaia: 244

Concórdia do Pará: 175

Cumaru do Norte: 101

Curionópolis: 175

Curralinho: -3

Curuá: -72

Curuçá: -26

Dom Eliseu: 678

Eldorado dos Carajás: -107

Faro: 6

Floresta do Araguaia: 71

Garrafão do Norte: 152

Goianésia do Pará: 276

Gurupá: 8

Igarapé-açu: 96

Igarapé-miri: 304

Inhangapi: 80

Ipixuna do Pará: 209

Irituia: 75

Itaituba: 1.570

Itupiranga: 16

Jacareacanga: 29

Jacundá: 210

Juruti: 472

Liomeiro do Ajuru: -5

Mãe do Rio: 173

Magalhães Barata: 2

Marabá: 3.426

Maracanã: 6

Marapanim: 40

Marituba: 897

Medicilândia: 113

Melgaço: -2

Mocajuba: 65

Moju: 1.052

Mojui dos Campos: 72

Monte Alegre: 221

Muaná: -7

Nova Esperança do Piriá: 22

Nova Ipixuna: 101

Nova Timboteua: 16

Novo Progresso: 505

Novo Repartimento: 264

Óbidos: 574

Oeiras do Pará: 3

Oriximiná: -203

Ourém: 17

Ourilândia do Norte: 106

Pacajá: -78

Palestina do Pará: 23

Paragominas: 2.311

Parauapebas: 10.938

Pau D’Arco: -76

Peixe-Boi: 32

Piçarra: 18

Placas: 32

Ponta de Pedras: 11

Portel: 168

Porto de Moz: 20

Prainha: 44

Primavera: 1

Quatipuru: -12

Redenção: 1.245

Rio Maria: 191

Rondon do Pará: 107

Rurópolis: 140

Salinópolis: 584

Salvaterra: 10

Santa Bárbara do Pará: 236

Santa Cruz do Arari: 9

Santa Isabel do Pará: 1.294

Santa Luzia do Pará: 60

Santa Maria das Barreiras: 186