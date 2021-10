Programas Vale Gás e Água Pará entram em vigor nesta quinta-feira, 30

Inicia nesta quinta-feira (30), o pagamento da primeira cota do programa de transferência de renda "Vale Gás", iniciativa que viabilizará a compra de botijões de 13 quilos para 98 mil famílias paraenses, que se enquadram na faixa de extrema pobreza. Para ser contemplada, a unidade familiar precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declarada igual a zero. O "Vale Gás" será concedido em duas cotas, em forma de crédito nas agências do BanparáFoto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

O auxílio será concedido em duas cotas de R$ 100,00, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). O pagamento da primeira parcela será dividido em dois dias.

"O 'Vale Gás' é mais um programa que mostra a sensibilidade deste governo para com a população mais necessitada do Estado. Esse programa terá duas parcelas: a primeira com início hoje, 30 de setembro, voltada aos beneficiários nascidos entre os meses de janeiro e abril, e amanhã, na sexta-feira, 1º de outubro, serão atendidos os beneficiários nascidos entre os meses de maio e dezembro, assim como os retardatários. A relação de beneficiários contemplados já está disponível nos sites do Banpará e da Seaster", informou o presidente do Banpará, Braselino Assunção. Braselino Assunção, presidente do BanparáFoto: Marco Santos / Ag. Pará

"Água Pará" - Juntamente com o "Vale Gás", o Programa Água Pará foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), e também entra em vigor nesta quinta-feira, por meio de um ato de entrega das contas quitadas pelo programa. Os demais beneficiados começarão a receber as contas quitadas na própria residência. Diariamente, os dados estão sendo cruzados e as contas dos beneficiados serão enviadas.

As iniciativas, que visam minimizar os efeitos causados pela pandemia de Covid-19 entre a parcela da população mais vulnerável econômica e socialmente, serão gerenciadas e fiscalizadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

"Estamos iniciando mais uma ação assertiva do nosso governador, com o intuito de mitigar o peso dos resultados negativos da pandemia. O auxílio Vale Gás atenderá aquelas famílias que são consideradas pelo Cadastro Único de extrema pobreza, o que soma cerca de 100 mil famílias em todo o Estado, totalizando um investimento do governo estadual de cerca de R$ 11 milhões. Diminuindo as despesas das famílias, a nossa expectativa é que essa população possa se dedicar a custear outras necessidades, garantindo um pouco mais de tranquilidade ao nosso povo e assistência aos mais vulneráveis", reforçou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.