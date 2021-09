Covid-19: Brasil atinge mais baixo índice de morte

A campanha de vacinação contra a covid-19 e sua eficácia já dá sinais positivos no combate ao coronavírus no Brasil. A letalidade do vírus começa a dar uma sinais de trégua, após um início de ano conturbado, com o caos no sistema de saúde, resultado na falta de medicamentos, leitos e até cilindros de oxigênio. As informações são da Veja.

O Brasil começa a registrar os menores índices de mortalidade do ano, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A média móvel de óbitos atingida no último sábado (28), foi de 685,9, a mais baixa desde 30 de dezembro de 2020 — e que é, ainda, 20,46% inferior à média apurada em 14 de agosto.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, os números atuais colocam o Brasil em patamar de queda na comparação com as últimas duas semanas. O impacto da campanha de vacinação já é sentido com mais de 60% da população vacinada com a primeira dose.

O resultado também é positivo em relação aos números de contaminados: há mais de dois meses os índices de novos casos não registram alta e a média móvel deste sábado – em 24.588,3 – é a menor desde 12 de novembro do último ano.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 24.699 novos diagnósticos positivos e 684 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 20.728.605 contaminados pelo vírus e 579.010 vítimas fatais em todo o território nacional.

ALERTA

Apesar dos dados positivos e da queda nos índices de vítimas fatais nas últimas semanas, os infectologistas alertam para a situação da pandemia no Brasil para o mês de setembro. Segundo os especialistas, o avanço da variante Delta a partir do estado do Rio de Janeiro pode resultar em uma alta nos casos e nas mortes nas próximas semanas.