Vacinação dos adultos será antecipada no Pará, diz Helder

O Governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na noite desta quarta-feira (14), que a vacinação de adultos a partir de 18 anos em todo o Pará estará disponível até o início do mês de agosto.

"Se não até o último dia de julho, então até a primeira semana de agosto. Estamos fazendo um cálculo muito detalhado. Inicialmente, nossa meta era até o fim de setembro. Conseguimos reduzir para agosto, e ontem, em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobramos por estarmos recebendo uma quantidade menor do que aquela que precisamos. Temos uma grande população jovem. Nos jornais nacionais, já somos o 5º estado que mais vacina. Ele me pediu que oficiasse isso, e já foi feito", reiterou Helder Barbalho.

O governador voltou a pedir aos moradores que não percam a oportunidade de garantir a proteção, que aos poucos pode trazer de volta a "vida normal". "Precisamos que o povo vá tomar vacina. Esse mutirão é em favor da vida. Vamos acabar com isso de que vacina não presta ou não é importante. Vamos virar essa página. Ninguém aguenta mais. Vamos fazer como em outros países. Mas só podemos conseguir isso vacinando o máximo de pessoas possível", afirmou.

Parauapebas

Também desta quarta, Helder Barbalho cumpriu agenda em Parauapebas, onde acompanhou um mutirão de vacinação, com 15 mil doses extra enviadas pelo Governo do Estado ao município do sudeste paraense. As doses extra foram aplicadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) VS-10 para moradores com idades entre 30 e 49 anos.

Helder Barbalho visitou a UBS, onde explicou que atendeu ao pedido da prefeitura e reforçou a quantidade de imunizantes, já que, com o Censo Demográfico desatualizado, o Ministério da Saúde acabou por enviar uma remessa menor do que a necessária para proteger toda a população do município. "Aí aconteceu de todo o Estado estar vacinando a população com idade a partir de 30 anos, e aqui, e também em Canaã dos Carajás, a vacinação ainda estar disponível apenas para pessoas com idade acima de 50. Isso não é justo. Entrei em contato com o prefeito Darci Lermen para garantir essa equiparação", informou o chefe do Executivo estadual.