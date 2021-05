PRTB perde força, mas se recusa a filiar Jair Bolsonaro

Quem viaja com o presidente Jair Bolsonaro e Tarcício de Freitas para inauguração de obras do Ministério da Infraestrutura Brasil adentro, nota o gosto crescente do ministro pelos discursos – mais empolgantes e gesticuladores a cada visita. Num plano discreto e com bilhões em ativos em execução, a pasta alavancou mais de uma centena de obras paralisadas há anos nos rincões. É a aposta de Bolsonaro no voto do interior.

Dançou

Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF) de não revogar a prisão de Daniel Silveira, cresce na Câmara certeza de que o deputado não volta mais ao plenário.

Dançou 2

O PRTB, fundado e mantido por Levy Fidélix até sua morte, deve sumir da praça a depender das articulações feitas pela família – que controla a sua Executiva nacional.

Extrato

A família Fidélix – viúva e dois filhos – recusou filiação do presidente Bolsonaro. Ele pediu o controle incondicional do partido, o que incluiria a senha da conta do fundo partidário.

Rasante silencioso

As aéreas nacionais, que há anos seguram bilhões de reais em tarifas aeroportuárias não repassadas por lei à Infraero, fazem um rasante ousado junto ao Ministério da Fazenda e Agência Nacional de Aviação Civil para sobrevivência às custas da União. No plano de voo sigiloso, querem o perdão dessa dívida, e usam a pandemia como desculpa.

Memórias da cabine

Vale ressaltar que a Transbrasil, Vasp e Varig faliram devendo, juntas, quase R$ 2 bilhões em repasses das tarifas aeroportuárias recolhidas em aeroportos da Infraero.

Limpa no PTB

O PTB vai fazendo a limpa nas executivas regionais para avançar na verticalização afinada com o projeto de reeleição de Bolsonaro – com vistas a filiar o presidente, ou lhe oferecer um vice na chapa. Em Tocantins, Roberto Jefferson, presidente nacional, indicou o empresário Alex Kawano para o comando da legenda. Seu pai foi um dos fundadores do Estado ao lado de Siqueira Campos

Voto cristão

No Distrito Federal, Jefferson destituiu a deputada distrital Jaqueline Silva da presidência do partido. Nomeou o evangélico Fadi Faraj para o cargo, e o advogado católico pró-vida Paulo Fernando Melo, suplente de deputado federal, como vice.

Resquícios da Ordem

Para quem segue no discurso vazio de que a intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro em 2018 rendeu pouco: até hoje tem gente pagando a conta. O Superior Tribunal Militar acaba de dobrar a pena de um traficante (para 8 anos de reclusão) que atirou contra três soldados do Exército em Belford Roxo.

Raios x das cidades

O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), ferramenta de big data, aponta que 23% dos municípios do País apresentam déficit fiscal de suas contas; 61 cidades têm endividamento com comprometimento superior a um ano fiscal completo. O IGMA contempla 39 indicadores públicos de todos os 5.570 municípios brasileiros.

Bicho em PoA

A Polícia de Porto Alegre trabalha em duas linhas de investigação sobre a morte do bicheiro João Carlos Franco Cunha, o Jonca, assassinado a tiros na capital: numa, ele teria tentado retomar posto de liderança em pontos nestes tempos em que facções criminosas já dominam o jogo; noutra, seria acerto de contas antigo de rivais.

