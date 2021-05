Pará atinge menor taxa de ocupação de UTI na segunda onda

Mapa do Jornal Nacional, da TV Globo, mostra a situação em azul do Pará | Reprodução

A média móvel de óbitos por Covid-19 no Pará está em queda.

O Estado atingiu nesta segunda-feira (3) a menor taxa de ocupação de UTI desde o início da segunda onda: 71,7%.

A marca supera a de ontem (2), que já era considerada a melhor, com 76,1%.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, isso é resultado do trabalho do Governo do Estado no combate a pandemia do coronavírus no Pará.

BOLETIM

No boletim desta segunda, a Sespa atualizou os números da doença no Pará.

Foram confirmados mais 195 novos casos e 18 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias.

Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 1.531 casos e 23 óbitos ocorridos em dias anteriores.