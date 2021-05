Mais de 220 mil vacinas da Astrazeneca e Pfizer chegam ao Pará nesta segunda-feira (3)

Chegará, na tarde desta segunda-feira (3), ao Pará, mais um lote de vacinas contra a covid-19. Ao todo serão 220.790 mil doses, sendo 14.040 da Pfizer e 206.750 da Astrazeneca. Com esse novo lote, será dado andamento à vacinação no Estado. O anúncio foi feito esta manhã pelo govermador Helder Barbalh



"Agora a prioridade são pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas e puérperas [mulheres que deram à luz há pouco tempo]. Olhe o calendário vacinal da sua cidade, venha se vacinar e se proteja e proteja a sua família", disse o governador.

Pfizer deve ser ditribuída na Grande Belém



A Pfizer está sendo distribuída somente nas capitais por questões de armazenamento. A vacina produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech, conta com um esquema de duas doses e já foi aprovada em 83 países.

No dia 23 de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo da vacina no Brasil, que permite que o imunizante seja comercializado, distribuído e utilizado pela população, tendo sido avaliado a partir de dados robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança

Pará já recebeu 16 lotes



Em 16 lotes, de 18 de janeiro a 01 de maio de 2021, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, encaminhou apenas 1.874.640 doses de vacinas para o estado do Pará, que faz o envio aos 144 municípios paraenses. Delas, 1.138.470 são da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e 735.900 da AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Com o total de vacinas, é possível imunizar apenas 937.320 (mil) pessoas, já que cada uma recebe duas doses. O Pará tem população estimada em 8.690.745 (milhões) de habitantes, segundo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010. Assim, faltam vacinas para mais 7.753.425 (milhões) de pessoas, para atingir 100% de vacinados contra a covid-19 no Estado.

Com a chegada de novas doses, a expectativa, agora, é ampliar o cronograma de vacinação no Estado. A redação integrada de O Liberal está acompanhando a chegada das novas doses e pediu um posicionamento às secretarias municipais de saúde da Região Metropolitana de Belém sobre a atualização de seus calendários de vacinação. Acompanhe.o.