Governo divulga datas do concurso da Polícia Civil do Pará

As datas das provas do concurso da Polícia Civil do Pará foram divulgadas pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

Através do Twitter, no início da tarde desta quinta-feira (29), foi informado que as provas serão realizadas no dia 20 de junho para o cargo de delegado e os demais cargos no dia 04 de julho.

O novo cronograma para a execução do certame será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (30) .

As provas serão para os cargos de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista, de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

“Priorizamos as melhorias na segurança pública, área que carece de uma atenção imprescindível para que tenhamos mais melhorias e a população detenha a qualidade de vida acertada. Todos os certames vão obedecer os protocolos sanitários de combate à Covid-19”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Para a Polícia Civil serão ofertadas 1.088 vagas, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista.