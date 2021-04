Mortes de bebês por covid-19 no Brasil intriga cientistas

Um dado alarmante sobre a covid-19 no Brasil intriga a comunidade científica mundial. Apesar de não fazerem parte de nenhum grupo de risco da covid-19, ao menos 899 bebês, com menos de um ano, morreram da doença no Brasil no ano passado.

O dado consta do Painel de Excesso de Mortalidade no Brasil e foi divulgado pela organização de saúde Vital Strategies. Os pesquisadores consideram a quantidade de mortes de bebês pela covid-19 assustadora. Em nenhum outro país do planeta existe uma mortalidade tão alta de crianças como no Brasil.

Entre os possíveis motivos para a alta mortalidade, os especialistas apontam a falta de protocolos de atendimento para grávidas e recém-nascidos e as fragilidades no sistema de saúde. O painel ainda aponta que, ao longo de 2020, 11.996 bebês foram internados em decorrência da covid-19. E 124 grávidas perderam a vida por causa da doença do novo coronavírus. A taxa é uma das mais altas do mundo.

Os dados brasileiros são quase 10 vezes os registrados nos Estados Unidos para o grupo de zero a 18 anos. O país é o que concentra mais mortes pela covid-19, com cerca de 551 mil vidas perdidas. Já o Brasil é segunda nação com o maior número de óbitos, mais de 321 mil. Com base nas informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), durante o primeiro ano da pandemia, contudo, foram registradas 103 mortes pela covid-19 entre essa faixa etária, incluindo bebês.

Pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) indica ainda que, em números absolutos, 1.203 crianças e adolescentes brasileiros foram vitimas da covid-19 no ano passado. E, até o início de março de 2021, mais 121 vieram a óbito devido a doença.