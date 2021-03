Provas do concurso da Polícia Civil do Pará estão suspensas

As provas referentes ao concurso da Polícia Civil do Pará estão suspensas, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), em atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal do último sábado (13). As provas estavam previstas para serem realizadas nos dias 21 e 28 de março.

De acordo com informações da Seplad, o órgão segue as orientações da SESPA e do Decreto n. 800/2020, e aguarda para definir os cronogramas dos certames. Todas as informações assim que estabelecidas, dentro das possibilidades, serão informadas através das mídias do Governo do Pará.

Mais informações em instantes.