Governo do Estado amplia leitos de UTI exclusivos para Covid-19 na região sul do Pará

No início da tarde desta quinta-feira (11), o Governador do Estado, Helder Barbalho, acompanhou a ampliação de UTI's para tratamento de pacientes com o novo coronavírus do Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, sul do Pará. O local recebeu mais 11 leitos, e agora passa a contar com 21 unidades de terapia intensiva exclusivas para covid-19.

Durante a visita, o chefe do poder executivo comentou que seguirá com a ampliação de leitos para região sul do Estado. "Nós estamos fortes na estratégia de ampliar o número de leitos para garantir atendimento para pacientes com covid. Estamos constantemente abrindo leitos clínicos e de UTI, nós já estávamos operando com 10 leitos de UTI específicos para Covid, abrimos mais 11, porém a demanda continua extremamente elevada. Por esse motivo, nós já autorizamos mais 8 leitos privados que serão contratados pelo Governo do Estado para continuarmos esta oferta e assim garantir atendimento para aqueles que precisem".

O governador do Estado pediu também para que toda população continue se cuidando nesse momento de pandemia. "Ao tempo que continuamos com a necessidade dá atenção de todos, apelando para população que possa continuar nos ajudando, usando máscara, evitando aglomeração, garantindo a higienização das mãos e compreendendo que estamos vivendo ainda uma pandemia, e todos precisam colaborar, reconhecendo tudo que já fizeram, mas precisamos de mais esforço para vencermos este momento".

O Secretário de Estado de Saúde Pública, Romulo Rodovalho, esteve acompanhando a visita ao hospital regional e disse que essa é mais uma ação do governo que busca levar saúde para todos os paraenses. "Ampliamos mais 11 leitos de UTI que serão muito importantes na estratégia que estamos adotando em todas as regiões do Estado, que é de levar saúde para toda população. Esse será mais um importante equipamento colocado à disposição de toda população de Redenção e região contra o coronavírus", pontuou o titular da Sespa.

Esses novos leitos vão atender os pacientes de 15 municípios: Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã, Xinguara e Santa Maria das Barreiras.

"Anteriormente, nós tínhamos 10 leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento de pacientes com a covid-19. Agora, o Estado implementou mais 11 leitos de UTI para tratamento exclusivo da covid-19, atualmente, temos 21 leitos de terapia intensiva. Essa ampliação beneficia diretamente 15 municípios do sul do Pará, que são regidos pela 12ª Centro Regional de Saúde. Graças ao Governo do Estado, que disponibilizou mais esses 11 leitos que beneficiarão muitas vidas, com essas novas UTI's poderemos salvar cada vez mais a nossa população", explicou o diretor técnico do Hospital Regional Público do Araguaia, Dr Henrique Ferreira.

O prefeito de Redenção, Marcelo Borges, também esteve acompanhando a ampliação dos leitos e agradeceu bastante pela ajuda do Governo do Estado. "Nesse momento, salvar vidas é o maior desafio que temos, e o governador Helder Barbalho teve a sensibilidade de implantar esses novos 11 leitos que serão não só para Redenção, como para as 15 cidades do sul do Pará, eu só tenho a agradecer ao Governo do Estado, esses leitos são muito bem-vindos e estamos juntos na luta contra a covid-19", declarou o prefeito de Redenção.

Recentemente, o governo do Estado abriu 234 leitos reservados ao tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus em todo o Pará.

Atualmente, o Pará possui 1.270 leitos exclusivos para casos de Covid-19.