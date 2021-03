Lula fica na frente de Bolsonaro em pesquisa sobre potencial de voto nas eleições de 2022

O ex-presidente Lula ficou no topo de um levantamento realizado pelo Ipec sobre o potencial de voto em dez possíveis candidatos nas eleições presidenciais de 2022, sendo o único nome na frente de Jair Bolsonaro.Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza ou que poderiam votar em Lula nas eleições, enquanto 44% afirmou que não votaria nele sob nenhuma hipótese. Segundo lugar no ranking do levantamento, Bolsonaro teve 38% no índice de possíveis votos e 56% de rejeição.

A lista do potencial de votos levantados na pesquisa segue com Sérgio Moro (31%), Luciano Huck (28%), Fernando Haddad (27%), Ciro Gomes (25%), Marina Silva (21%), Luiz Henrique Mandetta (15%), João Dória (15%) e Guilherme Boulos (10%). Todos eles possuem o mesmo índice de rejeição de Bolsonaro, exceto Moro, que foi apontado por 50% dos entrevistados como uma opção na qual nunca votariam.

Diferente da pesquisa de intenção de voto, o levantamento avalia apenas o potencial de aceitação de um candidato, sem apresentar dados sobre uma possível disputa entre eles.