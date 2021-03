Estado do Pará recebe mais 67 mil doses de vacinas contra o coronavírus

Um avião com mais de 67 mil doses de vacina Coronavac pousou ainda pela madrugada desta quarta-feira (3) no Aeroporto Internacional de Belém.De acordo com o governador, Helder Barbalho, as doses serão destinadas a idosos de 75 anos ou mais.

Na última terça-feira (02), Helder esteve na sede da farmacêutica União Química, em Brasília, responsável pela produção da vacina Sputnik V no Brasil. A unidade no Brasil é habilitada junto ao laboratório russo Gamaleya. A expectativa é que em breve mais vacinas, além da Oxford e Coronavac, cheguem ao Estado.

O governador paraense também havia já afirmado em um vídeo, que a gestão estadual destinou fundos específicos para aquisição de imunizantes. “Já possuímos recursos garantidos para aquisição de até 3 milhões de vacinas para ampliar fortemente a cobertura no entorno do nosso Estado”, detalhou.

A continuidade na vacinação no estado, foi um dos pontos comentados na noite da última terça-feira (2), em entrevista coletiva no Palácio de Governo, revelando novas medidas em relação ao intenso avanço da pandemia em toda Região Metropolitana de Belém.