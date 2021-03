Rede Municipal se aproxima de 100% de ocupação de UTIs para COVID

Neste domingo (28) na capital do Pará restam apenas 4 leitos de UTI destinados a pacientes da Covid 19 na rede municipal. A informação foi repassada com exclusividade ao DOL por fonte da Prefeitura de Belém.Isso significa que 77,7% dos 18 leitos disponíveis para receber novos pacientes em UTIs específicas para doença nos hospitais da Rede SUS/Sesma; nos Pronto Socorros da 14 de Março e do Guamá; nas UPAS e no Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico estão ocupadas com doentes considerados críticos.

Para evitar o colapso do sistema municipal, os pacientes mais graves estão sendo transferidos para Hospital de Retaguarda do Hangar.

De acordo com a fonte ao DOL, os números de casos diagnosticados de nova variante do Covid-19 poderiam ser o fato relevante para justificar uma nova onda da pandemia em Belém. No entanto, quem está realizando os novos testes é o Laboratório da Universidade Federal do Pará, que foi obrigado a fechar devido a um surto da doença nos últimos dias, o que prejudica a análise dos dados.

Pará já tem mais de 8.600 mortes por Covid-19

Estes dados preocupantes serão oficializados pela Prefeitura de Belém numa reunião amanhã (1) na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A prefeitura irá informar os dados e possivelmente relatar quais novos protocolos devem ser assumidos em parceria com o Governo do Pará para a Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a fonte da Prefeitura, o Hospital Dom Vicente Zico terá mais 10 leitos clínicos e mais 10 leitos de UTI. Este complemento deve ser efetivado, segundo a fonte, nos próximos dias.

Em boletim divulgado no início da noite deste domingo (28), a Sespa informou que 83,79% dos 364 leitos de UTI adulto disponíveis na rede estadual estão ocupados. Restam apenas 59 livres.

O Pará, segundo o boletim da Sespa, já conta com 365.411 casos e 8.643 mortes por Covid.