Joe Biden e Kamala Harris chegam ao Capitólio para a posse.

Opresidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, toma posse nesta quarta-feira (20/1), em uma cerimônia marcada por forte esquema de segurança. O protocolo foi determinado como precaução, em função do temor por novos e violentos protestos antidemocráticos alimentados pelos seguidores do presidente que se despede, o republicano Donald Trump, e também devido às medidas sanitárias para conter o avanço do novo coronavírus.

Eleito em 7 de novembro pelo povo norte-americano, o candidato do Partido Democrata viu a tensão crescer entre os rivais, que, agarrados a um discurso de que as eleições presidenciais dos EUA teriam sido fraudadas, têm promovido atos violentos – como a invasão ao Capitólio, em Washington D.C., no dia 6 de janeiro.

Não à toa, diante da tensão que ronda o momento atual do país, as autoridades norte-americanas e as forças de segurança organizaram um esquema ainda mais rígido e repleto de protocolos de segurança e sanitários. Os moradores de Washington D.C. tiveram que se acostumar com uma preparação de guerra, com 25 mil agentes da Guarda Nacional vigiando a capital.

Recentemente, autoridades sanitárias pediram aos apoiadores que pretendiam comparecer ao ato que acompanhassem a posse de casa, de forma virtual, para evitar aglomerações.

Não haverá público em frente ao National Mall (Passeio Nacional). Foram instaladas 200 mil bandeiras dos estados do país, representando aqueles que não poderão comparecer. Pouco mais de mil convidados (entre eles, o ex-presidente Barack Obama, congressistas e funcionários do governo) estarão presentes.

A cerimônia começa com uma oração do padre Leo O’Donovan. Depois, Lady Gaga cantará o Hino Nacional dos Estados Unidos. A cantora fez campanha para Biden e Harris no ano passado. O evento também terá apresentação de Jennifer Lopez e Garth Brooks.