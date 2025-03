Nas redes sociais, Elon Musk defende saída dos EUA da Otan e da ONU

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, gerou polêmica ao se posicionar a favor da saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da Organização das Nações Unidas (ONU). Em uma publicação na rede social X, o magnata endossou um usuário que sugeriu que era “hora de deixar a Otan e a ONU”, respondendo: “Eu concordo”.

Seu posicionamento está alinhado com o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, que já questionou a relevância da Otan e exigiu que os países-membros aumentassem seus investimentos em defesa.

Musk também é responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), órgão criado para reduzir gastos federais. Sob sua gestão, diversas agências federais foram desmanteladas, o que reforça sua visão de um governo mais enxuto e menos dependente de alianças internacionais.

A declaração do bilionário veio no mesmo dia em que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se reuniu em Londres com 14 líderes europeus e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O encontro teve como pauta principal o futuro da segurança europeia e o apoio financeiro e militar à Ucrânia.

O gesto de Musk se soma às recentes tensões entre os membros da Otan, intensificadas após a declaração da alta representante europeia para a diplomacia e segurança, Kaja Kallas, que afirmou que “o Ocidente precisa de um novo líder”, em referência ao embate entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Além das críticas à Otan, Musk também compartilha da postura de Trump em relação à ONU. Recentemente, o ex-presidente norte-americano assinou uma ordem executiva que oficializa a retirada dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU e a suspensão do financiamento à Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA). Trump já havia declarado que considera a ONU uma instituição ineficaz e mal administrada.