Cássio Andrade reassume cargo de secretário de Esporte e Lazer do Pará

O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade (PSB), foi nomeado pelo governador Helder Barbalho (MDB) para retornar ao cargo de secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A nomeação foi oficializada na edição de sexta-feira (28) do Diário Oficial do Estado.

Cássio Andrade informou que acumulará as duas funções, mas abrirá mão do salário de vice-prefeito. Ele afirmou que a decisão foi tomada após um convite do governador, que solicitou a continuidade do trabalho desenvolvido por Cássio na pasta antes de sua saída, em dezembro, para assumir o cargo de vice-prefeito de Belém.

Acúmulo de funções e legislação

Segundo Cássio, a nomeação foi autorizada pela Câmara Municipal de Belém e está prevista na Lei Orgânica do Município. Ele citou como exemplo a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, que também acumula a função de secretária de Estado.

Compromisso com o esporte e Belém

Durante sua gestão anterior na Seel, Cássio destacou os investimentos no setor, incluindo o apoio a atletas paraenses em competições nacionais e internacionais e a modernização de equipamentos esportivos como o Mangueirão, Mangueirinho e Arena Oeste do Pará.

Ele reforçou seu compromisso em seguir impulsionando o esporte no estado e em continuar atuando na administração municipal de Belém ao lado do prefeito Igor Normando (MDB). (Com Epol)