Ônibus cai dentro de vala e deixa passageiros feridos em Parauapebas

Um ônibus caiu dentro de uma vala e deixou passageiros feridos na tarde de quinta-feira (16/1), em Parauapebas, no sudeste do Pará. As autoridades ainda não revelaram as circunstâncias do sinistro, que aconteceu na Estrada Raimundo Mascarenhas, que liga o centro do município com o Núcleo Urbano de Carajás. Ninguém morreu.

Conforme o Portal Pebão, o veículo, supostamente, teria perdido o controle, o que resultou no tombamento em uma vala na altura do quilômetro da via, por volta das 17h. Os ocupantes do ônibus, que fazia a linha Parauapebas-Carajás, foram socorridos e levados para um hospital. O estado de saúde deles não foi revelado.