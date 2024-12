Moraes libera ida de Bolsonaro à velório

Oex-presidente Jair Bolsonaro ainda está sendo investigado por diversos crimes cometidos durante seu mandato, entre eles, o de prejudicar as eleições presidenciais de 2022, na tentativa de aplicar um golpe de Estado. Ele e outros suspeitos estão na mira das investigações e estão sofrendo uma série de impedimentos em decorrência das suspeitas.

Na manhã desta terça-feira (03), Bolsonaro foi liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes para ir ao velório da mãe do presidente do PL Waldemar Costa Neto. Leila Caram morreu nesta manhã aos 99 anos de idade.

Por volta das 10h de hoje a defesa do ex-presidente protocolou o pedido para que Bolsonaro pudesse comparecer ao sepultamento. O pedido foi necessário uma vez que os dois estão proibidos de manter contato devido às investigações da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal.

Exterior

Em relação à viagens externas, o ex-presidente está impedido de sair do país e seu passaporte está retido.