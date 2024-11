Pará tem redução de 28% no desmatamento em 2024, aponta Inpe

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), divulgados nesta quarta-feira (6) pelo governo federal, o Pará teve uma redução de 28,4% no índice de desmatamento em 2024, em comparação com o ano anterior.

Os dados do sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), que mede o a taxa de desmatamento no país anualmente, considerando o período de julho a agosto de cada ano, revelam que a área desmatada no estado caiu de 3.299 km² para 2.362 km², um a redução de 937 km2 que reflete os esforços contínuos do estado para conter a degradação ambiental.

“Esse avanço é resultado de um trabalho importante e empenhado para proteger a Amazônia e construir uma economia sustentável, que valoriza nossa floresta em viva. Não se trata apenas de fiscalização, mas de oferecer alternativas reais para que as comunidades locais e produtores enxerguem a conservação como uma oportunidade. Esse caminho, que estamos trilhando, mostra que podemos prosperar ao mesmo tempo em que preservamos a natureza, e esse resultado é a prova de que estamos no rumo certo”, afirma o governador do estado Helder Barbalho.

Redução de 30% na Amazônia

Ainda segundo dados do Inpe, a taxa oficial de desmatamento na Amazônia em 2024 é de 6.288 km², compreendendo o período entre agosto de 2023 a julho de 2024. O resultado representa redução de 30,63% em relação ao período anterior, de agosto de 2022 a julho de 2023, e é a maior queda percentual em 15 anos.

Já no Cerrado, a taxa oficial de desmatamento para o período é de 8.174 km² , a menor desde 2019. Houve queda de 25,8% em relação ao período de agosto de 2023 a julho de 2024, a primeira redução em quatro anos no bioma.

“As nossas ações de monitoramento e a intensificação de políticas públicas estão mostrando impacto efetivo, mesmo em meio às condições desafiadoras como o aumento de queimadas e os efeitos das mudanças climáticas. O Pará está comprometido em construir um modelo de desenvolvimento onde a floresta tem valor econômico quando preservada. Reduzir o desmatamento dessa forma é essencial para a biodiversidade e para a população”, destaca Raul Protázio Romão, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

O Pará, que sediará a COP 30 em 2025, vem alcançando sucessivas reduções no desmatamento. Em 2022 e 2023, a taxa de desmatamento foi de 21%, comprovando a eficácia da política estadual sobre mudanças climáticas do estado e das ações executadas a partir do Plano Estadual Amazônia Agora, entre elas o Plano Estadual de Bioeconomia, o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, a estratégia de Pagamento por Serviços Ambientais e o Sistema Jurisdicional de REDD+.