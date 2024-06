Governo do Pará entrega Ponte do Rio Fresco no início de julho em São Félix do Xingu

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) está finalizando os últimos retoques para a inauguração da Ponte do Rio Fresco, antiga reivindicação da população de São Félix do Xingu, região sul do Pará, na fronteira com o Mato Grosso. A cerimônia de inauguração será em breve, no início de julho, segundo anúncio do governo estadual, responsável pela obra.

Com a entrada das obras na etapa final, a empresa responsável está concluindo o asfaltamento das cabeceiras, sinalização e iluminação. A nova estrutura vai conectar a PA-279 ao município de São Félix do Xingu, o que vai beneficiar mais de 100 mil habitantes, facilitando o acesso às BRs-155 e 158.

“Esta é uma ponte de extrema importância que integrará as regiões sudeste e sudoeste do Pará. Terá forte impacto na economia, facilitando o acesso às BRs-155 e 158 ajudando a escoar a produção da pecuária e também beneficiar a população de São Félix do Xingu com o deslocamento entre as comunidades da região”, disse o governador Helder Barbalho (MDB).

“A conclusão desta ponte representa um avanço significativo na infraestrutura da região, melhorando a logística e a economia local. Estamos comprometidos em entregar uma obra de qualidade que atenderá às necessidades da população e promoverá o desenvolvimento regional”, informou o secretário Adler Silveira, da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), órgão responsável pela obra.

Conforme o secretário, “a nova ponte também facilitará o transporte de mercadorias, reduzindo custos e tempos de viagem, além de melhorar o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. Isso trará mais qualidade de vida para os moradores da região e impulsionará o crescimento econômico”.

A obra

A estrutura da nova ponte tem 480 metros de extensão, com 11 vãos, sendo nove com 40 metros de largura e dois vãos centrais de navegação com 60 metros de largura e ainda 14 metros de altura.

O projeto atende as normas de engenharias civil e naval que garantem a segurança das embarcações que navegam sob as pontes. A estrutura é do tipo mista e é construída em metal e concreto, com duas pistas de rolamento, duas faixas de pedestres e iluminação pública 100% LED.

Desenvolvimento

A ponte é uma das obras mais aguardadas pelos moradores e produtores da região, prometendo facilitar o transporte e promover o desenvolvimento econômico e social para os municípios do entorno.

“É importante destacar que a ponte vai beneficiar vários municípios da região e, sobretudo, vai interligar microrregiões do Pará, criando corredores logísticos para o polo Xingu e, deste, por sua vez, com o sudoeste do Estado, impactando positivamente à economia da região e facilitando o acesso às BRs-155 e 158”, afirmou o secretário Adler.

A nova estrutura vai melhorar a mobilidade urbana e deve potencializar o escoamento da produção agrícola e pecuária, ambos setores que são fundamentais para a economia local. A base da economia é a pecuária de corte. São Félix do Xingu, possuiu o maior rebanho per capta do Brasil.

A conclusão da obra é um marco importante para o desenvolvimento do Xingu, refletindo o compromisso do governador Helder Barbalho com a melhoria da infraestrutura e a qualidade de vida da população local.