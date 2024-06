PF fecha dois garimpos clandestinos de ouro

Dois garimpos clandestinos de ouro em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, foram fechados pela Polícia Federal. A ação, denominada de “Ponto 8”, aconteceu em área particular que faz divisa com a Terra Indígena (T.I.) Kayapó, na última terça-feira (18/06). Apesar de não ter tido prisões nos garimpos, uma pessoa foi detida durante as ações.

Segundo a PF, no primeiro garimpo uma escavadeira hidráulica e um motor-bombaforam apreendidos. Os trabalhadores do local fugiram para o mato com a chegada da polícia. No entanto, ainda de acordo com as autoridades, o responsável pelo garimpo já foi identificado e vai responder por crimes de usurpação de bens da União e crime ambiental.

Essa é a segunda vez em menos de 10 meses que a Polícia Federal fecha o mesmo garimpo. A primeira ação ocorreu em no dia 21 de setembro do ano passado, quando vários garimpos foram fechados durante a deflagração da operação “1200.2”.

No segundo garimpo, que era explorado de forma mais rudimentar, vários trabalhadores foram encontrados no local. Foram colhidas informações sobre os responsáveis, os quais serão investigados e responsabilizados pelos delitos.

No mesmo dia dessa ação, a Polícia Federal apreendeu um caminhão carregado com 2.000 litros de diesel, quando este estava prestes a entrar na Terra Indígena Kayapó. Segundo o proprietário do combustível, que foi preso em flagrante, o diesel estava sendo levado para um garimpo no interior da T.I. (Com Oliberal)