Filho mata próprio pai e morre em confronto com a polícia

Os crimes ocorridos nos últimos dias no Sul do Pará têm sido destaques nos noticiários do Estado. Na noite desta terça-feira (11), mais uma tragédia causou espanto e tristeza devido à natureza do crime.

O trabalhador rural, Amadeu Souza Oliveira da Silva, de 59 anos, foi brutalmente assassinado pelo próprio filho, Pedro Amadeu Souza e Silva, de 35. O crime ocorreu em uma propriedade rural, localizada próxima aos distritos de Campinho e Fogão Queimado, no município de Ourilândia do Norte, no Sul do Pará.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, o trabalhador rural foi morto com um tiro e três facadas desferidas pelo filho, que ainda tentou simular um crime em legítima defesa, deixando uma faca nas mãos da vítima.

Amadeu Souza Oliveira da Silva foi assassinado pelo próprio filho | Reprodução

Após o assassinato, o filho desnaturado fugiu do local. A polícia iniciou as buscas por ele e conseguiu localizá-lo na noite desta terça (11), próximo à cidade de Bannach.

Pedro Amadeu morreu após enfrentar uma equipe da Polícia Militar, com uma faca. Ele teria reagido a ordem de prisão e partiu pra cima de um policial que não teve outra alternativa a não ser disparar contra o acusado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. (Com informações de Juscelino Show)