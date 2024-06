Canaã é o município do Pará que mais ganhou eleitores nos últimos 4 anos

Com o fim do mês de maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já tem os dados definitivos das Eleições 2024 no Brasil. O Gazeta Carajás fez um levantamento inédito dos dados fornecidos pelo TSE em seu site oficial e verificou o crescimento do eleitorado por município no Pará. Destaque para a região sul e sudeste do estado, que tem cinco municípios entre os 10 que mais cresceram.

Proporcionalmente, Canaã dos Carajás é o município do Pará que mais ganhou eleitores desde as últimas eleições municipais, realizadas em 2020. À época, a Terra Prometida tinha 40.557 eleitores e passou a ter 68.377 pessoas aptas a votar. Um aumento percentual de 68,59%.

O segundo município que mais ganhou eleitores, também do sudeste do Pará, foi São João do Araguaia. Se em 2020, o município tinha 9.692 eleitores, em 2024 o número é de 13.773. Um aumento percentual de 42,11%.

Em terceiro lugar, está Jacareacanga, no extremo sudoeste do Pará, que tinha 10.176 eleitores e agora tem 13.881. Aumento percentual de 36,41%.

Pau D’arco, que também fica no sudeste do estado, é o quarto município que mais cresceu. O aumento percentual foi de 35,66%. Eram 6.759 eleitores em 2020 e 9.169 agora em 2024.

Fechando o pódio das cinco mais bem colocadas, está Cumaru do Norte, também do sudeste, que teve crescimento de 31,31% em relação a 2020. Eram 6.559 eleitores e são agora 8.626.

Veja abaixo o ranking dos 20 municípios que mais cresceram o eleitorado.

Números totais

O ranking paraense traz algumas surpresas. Por exemplo, em números totais, deixando de lado a proporcionalidade, Belém foi o município que mais ganhou eleitores.

São novos 47.750 eleitores. Porém, a capital registra o pior crescimento percentual do estado, 4,73%.

Parauapebas é o segundo município que mais ganhou eleitores em números totais. São 38.247 novos eleitores, crescimento de 23,67%. Parauapebas, inclusive, chegou a 200.792 eleitores e será a primeira cidade do sudeste paraense a ter segundo turno.

Ananindeua é a terceira em números reais, com 28.096 eleitores, no entanto aparece apenas na 138ª posição proporcional com crescimento de 8,52%.

Canaã é a quarta em números absolutos.

Ao todo, o Pará ganhou 780.680 eleitores - um crescimento de 14,32% em relação a 2020.