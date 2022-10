Instituto Cultural Vale lança edital de apoio à cultura popular do Maranhão e do Pará

O Instituto Cultural Vale lançou o Edital Apoia. A iniciativa vai destinar R$ 800 mil, exclusivamente, a projetos de profissionais da cultura popular do Pará e do Maranhão, estados que abrigam dois dos quatro espaços culturais que integram o Instituto: o Centro Cultural Vale Maranhão e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Cada um dos espaços destinará R$ 400 mil a artistas e grupos da cultura popular regional dos estados onde estão inseridos.

O Edital Apoia é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e fortalece o compromisso do Instituto Cultural Vale com o desenvolvimento da economia da cultura local e com a promoção de múltiplas e diversas manifestações artísticas de todas as regiões do Brasil. Serão, ao todo, 40 projetos premiados com o valor de R$ 10 mil, cada, por estado. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto por profissionais especialistas do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 5 de outubro e 5 de novembro de 2022, nos sites do CCVM – www.ccv-ma.org.br e da CCCC - www.casadaculturacanaa.com.br.

“Contribuir para a produção cultural, movimentar a economia criativa local e ampliar espaços para o pensar e o fazer cultural nas diversas regiões brasileiras é um dos nossos principais objetivos de atuação. E em iniciativas como o Edital Apoia, reconhecemos também a diversa produção cultural do país, visibilizamos a cultura regional e ampliamos oportunidades para que artistas e produtores de cultura possam compartilhar suas criações com os diversos públicos”, afirma Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

No Maranhão, o Edital Apoia já beneficiou 131 projetos em edições anteriores, entre bandas, grupos de Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula, mestres e mestras, artesãos e comunidades quilombolas. “É no seio das diversas comunidades do Brasil profundo que a cultura se origina. A sabedoria popular pode ser vista nas mais diversas expressões e linguagens - festas, ritos, músicas, danças, artesanato - e em infinitas possibilidades artísticas. O principal foco de trabalho do CCVM é dar visibilidade e apoio aos detentores desse conhecimento, proporcionando a eles o incentivo necessário à continuidade desse trabalho tão fundamental para repensarmos a sociedade”, destaca o diretor do Centro Cultural Vale Maranhão, Gabriel Gutierrez.

O edital selecionará propostas em diversas linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança, festejos e celebrações. “Buscamos a promoção do patrimônio cultural regional, valorizando a trajetória dos fazedores da cultura popular que tanto contribuem para a identidade amazônica. A iniciativa reforça a importância do fomento à cultura como instrumento de inclusão e preservação da memória paraense e história de nossos territórios”, reforça Randy Rodrigues, diretor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.