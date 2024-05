Festival do Abacaxi terá três dias de festa no Sul do Pará

O município de Floresta do Araguaia, no sul do Pará, está em contagem regressiva para sediar mais uma edição de uma das tradicionais e populares festividades da região do sul do Pará. Trata-se do 29º Festival do Abacaxi, que acontecerá entre os dias 23 e 26 de maio, no Espaço Cultural.

Conhecida como a “Capital do Abacaxi”, Floresta do Araguaia é o maior produtor do fruto no Brasil. O Festival do Abacaxi é considerado a principal manifestação cultural do município e é tradicionalmente realizado no mês de maio, inclusive com atrações artísticas de prestigio nacional.

O evento celebra a importância do fruto para o município e movimenta diversos setores da economia, como comércio e serviços, aquecido a economia local partir do cultivo do fruto, que é comercializado até mesmo no exterior.

A festividade terá shows artísticos com entrada liberada todas as noites. Na abertura, dia 23 de maio, a atração musical será Trio Parada Dura; dia 24, Maiara e Maraisa; dia 25, Humberto e Ronaldo; dia 26, Valesca Mayssa.

A programação do evento inclui ainda degustação de iguarias a base do fruto, cavalgada do produtor, competições de motocross, apresentações de calouros, concurso de beleza, show de prêmios e outras atrações.

Segundo a Prefeitura do município, a expectativa é de receber dezenas de milhares de pessoas durante os três dias de festa, movimentando a cidade.