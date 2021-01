Majorri foi empossada prefeita em cerimônia com presença da população

A prefeita Majorri Santiago ao lado do seu vice Alécio Costa durante a cerimônia./ Foto: Marcio Ferreira

Majorri Santiago (PL) entra para a história de Floresta do Araguaia, sendo a primeira mulher a administrar o município. Durante a solenidade de posse realizada no primeiro dia de 2021, ela recebeu a faixa de prefeita municipal, passada pelo ex-prefeito Adélio dos Santos (PSDB) com quem disputou o mandato. O vice-prefeito eleito, Alécio Costa (PSD) e os 11 vereadores também foram empossados.

Usando os protocolos de combate a pandemia, a população lotou o espaço do evento que foi realizado na quadra da escola JP. Durante discurso, sempre invocando princípios bíblicos, a prefeita Majorri disse que os desafios são grandes, mas serão superados. “Agora, mais do que nunca, sei das dificuldades que iremos enfrentar; vamos trabalhar incansavelmente para apresentar resultados e melhorias consideráveis”, explicou.

O Deputado Estadual Alex Santiago (PL) esteve presente ao lado da esposa Majorri Santiago, e também representando a ALEPA. Durante o seu discurso, ele reafirmou o seu compromisso com Floresta do Araguaia na destinação de verbas para todos os setores. “Aqui tem um deputado que jamais irá abandonar um povo guerreiro e batalhador. Contem com o meu mandato”.

Após a posse foi realizada a eleição de escolha dos membros da mesa diretora da câmara municipal. O mais novo presidente escolhido da Câmara é Antônio Luis Moreira dos Santos(PL); o primeiro secretário é Arly Manoel da Silva (MDB); e o segundo secretário é Joaquim Monteiro Lima (PSC) .