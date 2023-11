Hezbollah diz que Israel pagará por ataque no sul do Líbano

Um ataque retaliatório de Israel contra o sul do Líbano, após o Hezbollah lançar foguetes e ao menos um míssil contra o Estado judeu, provocou ira no grupo fundamentalista libanês aliado do Hamas, como ele, bancado pelo Irã.

Segundo o deputado Hassan Fadlallah, do Hezbollah, três crianças e a avó delas morreram quando seu carro foi atingido numa estrada próxima da fronteira israelense. Israel apenas confirmou que fez o ataque, mas não comentou se houve vítimas.

Não há confirmação independente do que ocorreu. "É um desenvolvimento perigoso, e Israel irá pagar o preço", disse o deputado à agência de notícias Reuters. (Igor Gielow)

No dia 8 de outubro, o grupo Hezbollah assumiu a responsabilidade por três ataques contra Israel.