Brasileiro foragido nos EUA entra para a lista da Interpol

O brasileiro Danilo Cavalcante, que está foragido nos Estados Unidos desde 31 de agosto, foi incluído na lista vermelha da Interpol. Ficha tem dados de identificação e de porte físico. Segundo a descrição física de Cavalcante publicada pela Interpol, o brasileiro tem 1,52 metro de altura e pesa 54 quilos.

Foragido sabe se esconder no mato, diz polícia. Danilo Cavalcante trabalhou como lavrador e se escondeu na mata após assassinar um homem em 2017 no Tocantins, afirmou o tenente-coronel George Bivens. A informação é do site Philadelphia Inquirer.

A região de Chester County, onde policiais concentram as buscas, tem uma ampla área verde e locais que poderiam ser usados como esconderijo. "Continuarei esta busca, em qualquer ritmo, enquanto for necessário", disse George Bivens em coletiva de imprensa