Tragédia familiar: pai e filho morrem em queda de avião

Duas pessoas morreram neste final de semana após a queda de um avião bimotor na divisa dos estados de Rondônia e Mato Grosso. As vítimas foram identificadas como o pecuarista Garon Maia Filho, que também atuava como piloto de aeronaves de pequeno porte, e seu filho, um adolescente de 12 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Rondônia, os destroços da aeronave foram encontrados na manhã deste domingo (30) em uma área de mata fechada perto de Vilhena (RO), município vizinho de Mato Grosso a cerca de 700 quilômetros de Porto Velho.

Ainda de acordo com os bombeiros, o avião saiu do aeroporto de Vilhena no sábado (29), e a corporação foi notificada do desaparecimento por volta das 22h.

???? Destroços de avião foram encontrados em mata na divisa de Rondônia com Mato Grosso | Divulgação/Corpo de Bombeiros

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) disse que investigadores do Seripa 7 (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para levantar as informações iniciais da ocorrência neste domingo.

O órgão é ligado ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). As causas da queda ainda não foram confirmadas.

Garon Maia Filho, chamado de Garonzinho, pertencia a uma família reconhecida pela atuação na pecuária em regiões como Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Nas redes sociais, pessoas próximas publicaram mensagens lamentando o acidente. "É com profunda tristeza que recebemos a notícia sobre o trágico acidente aéreo ocorrido no estado de Rondônia, que resultou no falecimento de Garonzinho Maia e seu filho Kiko", disse nas redes sociais o prefeito de Araçatuba (SP), Dilador Borges.

"Garonzinho era piloto experiente e tinha paixão pela aviação e pecuária. Era filho do saudoso Garon Maia e da empresária Cristina Maia, além de neto de Braulino Maia, mais conhecido como Garon Maia, uma lenda da pecuária brasileira. Neste momento de dor e pesar, prestamos nossas sinceras condolências aos famíliares e amigos", acrescentou.