Policia Civil investiga crimes de estupro de vulnerável e aliciamento infantil para fins pornográficos

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil do Pará (Deaca Santa Casa) e da Polícia Científica deram cumprimento, nesta quarta-feira (11), a mandados de busca e apreensão nos autos de processos que investigam crimes de estupro de vulnerável e aliciamento infantil para fins pornográficos.

As denúncias apontam que os crimes foram cometidos contra duas crianças, de 11 e 6 anos de idade. O trabalho investigativo teve início em novembro de 2022 e, desde então, as equipes policiais vêm reunindo elementos para comprovar a materialidade do crime.

Após o cumprimento do mandado, o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Científica, onde será periciado para, posteriormente, compor o acervo probatório da investigação policial.