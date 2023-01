Menino de 10 anos cai em poço de 35 metros no Vietnã

Nesta segunda-feira (2), centenas de socorristas do Corpo de Bombeiros tentavam um menino que caiu há dois dias em um poço de 35 metros de profundidade em um canteiro de obras no Vietnã.

O garoto, de 10 anos, foi identificado como Thai Ly Hao Nam, ele teria se acidentado no sábado (31) enquanto procurava sucata, no buraco de um pilar de concreto, aberto como parte de uma nova ponte na província de Dong Thap, no sul do país, disse um socorrista por telefone a imprensa local.

“Estamos fazendo todo o possível. Ainda não podemos dizer em que condição se encontra o menino”, acrescentou a mesma fonte, que se identificou apenas como Sau.

De acordo com o jornal local, as equipes de resgate tentam perfurar e amolecer o solo ao redor do poço para tentar salvar Nam o mais rápido possível.

As autoridades informaram que ainda “não têm certeza do estado se saúde do menino. Ele parou de interagir com os bombeiros, embora o oxigênio continue sendo bombeado para o buraco”.

O primeiro-ministro Pham Minh Chinh pediu às equipes federais de resgate que se unam aos esforços das autoridades locais para salvar o garoto.