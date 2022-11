Município do Pará tem a melhor amêndoa de Cacau do Brasil

Aamêndoa de cacau cultivada pelos produtores do município de Novo Repartimento no sudeste paraense levou o primeiro e o segundo lugar no IV Concurso Especial de Cacau do Brasil - Sustentabilidade e Qualidade, cuja cerimônia de premiação foi realizada na Estação das Docas na noite desta sexta-feira (25).

Os produtores João Rios e Francisco Cruz, do assentamento Tuerê, localizado em Novo Repartimento, na Região de Integração do Lago de Tucuruí, ficaram respectivamente com o primeiro e segundo lugar como a melhor amêndoa na categoria mistura (blend). Na categoria varietal, a produtora de Rondônia, Declives Silva, levou o primeiro lugar.

Além de Novo Repartimento, os produtores Lidia Souza, de Uruará e Robson Brogni, de Medicilândia, empataram e saíram como a terceira melhor amêndoa na categoria mistura. A produtora Mirian Federicci, de Medicilândia, ficou com a segunda posição na categoria varietal. O primeiro lugar ficou com o produtor Luciano Lima, da Bahia.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), foi um dos realizadores do concurso, que é de iniciativa do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial e organizado pelo Centro de Inovação do Cacau da Bahia (CIC-BA) em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Sustentabilidade

O secretário João Leão Ramos, titular da Secretaria de Desenvolvimento gropecuário e da Pesca (Sedap), destacou a qualidade das amêndoas produzidas pelos produtores de todos os estados e frisou, em especial, a dos cultivadores do cacau do Pará.

Lembrou que o governo estadual, com o incentivo do chefe do executivo, Helder Barbalho,não mede esforços para investir e incentivar o cacau produzido de forma sustentável. “ Essa é uma exigência mundial;estamos ao encontro disso. A cultura cacaueira nos permite fazer o reflorestamento e a diminuição do carbono; permite que o produtor trabalhe numa cultura que ele gosta e auferindo renda para isso; o nosso cacau representa garantia de renda e meio ambiente para as próximas gerações”, ressaltou o secretário.

O supervisor técnico da Fundação Solidaridad, Pedro Santos, que foi um dos representantes dos produtores premiados de Novo Repartimento, destacou o trabalho da instituição de dedicação aos agricultores para ter um cacau cada vez melhor e sustentável.

Os produtores João Rios e Francisco Cruz, do assentamento Tuerê, localizado em Novo Repartimento, ficaram respectivamente com o primeiro e segundo lugar | Mateus Costa / Ascom Sedap

Ele justificou que os produtores ganhadores não puderam se fazer presentes à cerimônia de premiação, mas foram representados por um grupo do município que vibrou bastante com o anúncio dos vencedores. “ Significa muito;a fundação Solidaridad se sente muito feliz com um trabalho que começou lá atrás; Esse resultado é fruto da dedicação dos produtores. Eles acreditaram neles próprios. O crédito é todo deles: João Rios e Francisco Cruz; agradecemos também o apoio do Governo do Estado, através da Sedap”, destacou Santos.

Os produtores de Novo Repartimento também tiveram o apoio da Cooperativa de Reflorestamento e Bioenergia da Amazônia (Copercau). Ao todo, quatro produtores de Novo Repartimento ficaram entre os finalistas.

Homenagem

Um outro destaque para o cacau do Pará ocorreu através da homenagem feita à Cooperativa Central de Cacau Orgânico da Transamazônica ( Cepotx), localizada em Altamira.A placa comemorativa foi entregue ao presidente da entidade, Raimundo Dias. Ele destacou a qualidade do produto cultivado na região. “Isso representa o reconhecimento ao cacau produzido no Pará e em especial na Transamazônica. A Cepotx tem 132 cooperados e essa homenagem é importante tanto pelo reconhecimento do trabalho deles e também pela organização da cadeia produtiva do cacau”, ressaltou.

Evolução- um dos convidados da premiação foi o CEO da CacauShow, Alexandre Costa, que também participou como um dos jurados do concurso. Admirador declarado da amêndoa de cacau paraense, o empresário destacou a iniciativa de valorizar e reconhecer as melhores amêndoas do Brasil, destacando, em especial,o cacau do Pará . “ Foi aqui na Amazônia que o cacau nasceu; o Pará tem chamado muito a nossa atenção; as amêndoas participantes se superaram este ano; a qualidade evoluiu bastante do ano passado pra cá”, observou Costa.

Serviço:

Os nomes de todos os premiados podem ser conferidos pelo site www.omelhorcacaudobrasil.com.br