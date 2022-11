IBGE divulga o terceiro balanço da Coleta Domiciliar do Censo Demográfico 2022

Desde o início da operação, em 1º de agosto, até 31 de outubro, foram recenseadas 136 milhões de pessoas no Brasil, sendo a maioria (mais de 70 milhões) de mulheres, em 47.7 milhões de domicílios no país. O Pará conseguiu recensear 60,89% de sua população, contabilizando 5,3 milhões de pessoas, sendo 2,7 milhões de mulheres, em quase 1,6 milhões de domicílios. O estado assume posição de 10º estado do país e 1º da região Norte com maior percentual de população já recenseada. No ranking de maiores percentuais de domicílios recenseados o Pará é o 11º do Brasil e o 1º da região Norte.

No Pará, 5.344.491 pessoas já foram recenseadas, em 1.593.836 de domicílios . O estado tem 74,01% de seus setores censitários já trabalhados (cada setor censitário têm, em média, 300 domicílios e são considerados “trabalhados” todos os setores com os seguintes status: "Em andamento", "Realizado", "Paralisado", "Reaberto", "Supervisionado", "Liberado para pagamento" e "Pago"). Em números absolutos, o Pará tem 10.770 setores já trabalhados do total de 14.552 setores.

O percentual de recusas no país está em 2,33%, sendo a região Sudeste a de maior taxa de recusa: 3,19% e a menor na região Nordeste: 1,54%. A região Norte está com 2,04% de percentual de recusas. O Pará é o quarto estado da região Norte com maior percentual de recusas: 1,93% (era 1,89% no balanço anterior). Roraima lidera com o maior percentual de recusas da região: 3,72%; seguido do Amazonas, com 2,41%; e Amapá, com 2,34%. Os menores percentuais de recusas da região Norte vem sendo registrados no Tocantins (1,71%); Acre (1,63%); e Rondônia (1,51%).

Indígenas e quilombolas

No país, até o momento, 1,2 milhão das pessoas recenseadas são indígenas. A região Norte aparece como a de maior quantidade de indígenas: 608.547 pessoas; seguida da região Nordeste com 390.515; Centro-oeste com 104.738 indígenas; Sudeste com 82.938; e Sul com 44.040.

Quanto à população quilombola, 1 milhão de pessoas já foram contadas, sendo a região Nordeste a de maior quantidade em números absolutos, até o momento: 717.610 pessoas. A região Sudeste já registra 134.668 pessoas quilombolas; No Norte do país, já são 112.619 quilombolas; a região centro-oeste aparece com 27.368 quilombolas; e, por fim, a região Sul, com 17.513 quilombolas já contados. No Pará, das 5,3 milhões de pessoas já recenseadas, 53.460 são indígenas e 92.906 são quilombolas .

Modalidade

Em solo paraense, assim como no restante do país, a modalidade presencial de coleta segue como a principal opção dos que já responderam ao Censo 2022: 1.589.428 milhões de questionários do estado foram preenchidos presencialmente (quando o informante recebe o recenseador, fornecendo seus dados para preenchimento do questionário, em seu domicílio). Apenas 3.083 foram respondidos por telefone, além de 1.325 pela internet.

1.420.962 dos questionários preenchidos no Pará foram do modelo “básico” ou “do universo” (26 perguntas) e 177.667 foram questionários “da amostra” ou “ampliado” (77 perguntas).