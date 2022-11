PRF: Pará é o 2º estado com maior número de bloqueios

1

Economia - Há 7 dias Mais de trinta empreendedores são contemplados com cartas de crédito do FUNDOSOL Na ultima quinta-feira, 27, a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural de Xinguara entregou 36 cartas de crédito do FUNDOSOL, Fundo Municipal de Economia Popular Solidária, para pequenos empreendedores do município, no total de R$ 122.307 mil.