Pará: 26 pontos das rodovias federais seguem bloqueados

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, indignados com sua derrota nas eleições do último domingo (30), seguem bloqueando diversas rodovias pelo Brasil desde que Luiz Inácio Lula da Silva foi confirmado como o próximo presidente do país.

Na noite da última segunda-feira (31), o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar desobstruíssem todas as rodovias bloqueadas. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a determinação.

De acordo com a PRF, antes da determinação, haviam 35 pontos de bloqueios no Pará. Após a liminar ordenando a desobstrução e a chegada de reforço do efetivo, os pontos de bloqueios foram reduzidos.

Confira os locais que seguem bloqueados:

????️ BR-316:

???? km 68, Castanhal ????

???? km 151, Capanema ????

????️ BR-155:

???? km 5, Redenção ????

???? km 100, Xinguara ????

???? km 250, Eldorado dos Carajás ????

???? km 342, Marabá ????

????️ BR-153:

???? km 150, São Geraldo do Araguaia ????

????️ BR-158:

???? km 777, Santana do Araguaia ????

???? km 890, Santana do Araguaia ????

????️ BR-222:

???? km 176, Bom Jesus do Tocantins ????

????️ BR-010:

???? km 0, Dom Eliseu????

???? km 14, Dom Eliseu????

???? km 80, Ulianópolis ????

???? km 166, Paragominas ????

????️ BR-163:

???? km 110, Cachoeira da Serra (distrito de Altamira) ????

???? km 159, Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira) ????

???? km 310, Novo Progresso ????

???? km 410, Itaituba ????

????️ BR-230:

???? km 3, Altamira ????

???? km 318, Novo Repartimento ????

???? km 412, Pacajá ????

???? km 490, Anapu ????

???? INTERDIÇÃO PARCIAL: Liberado para veículos de emergência e polícia.

???? INTERDIÇÃO TOTAL: Direcionado a impedir passagem de quaisquer veículos.

???? AGLOMERAÇÃO: Concentração de pessoas sem impedir a passagem de veículos.

⚪ AGUARDANDO: Aguardando informações.

A PRF informou ainda que está presente nos locais para monitorar a manifestação, proteger a vida, negociar e garantir a mobilidade nas rodovias.

???? km 675, Brasil Novo ????

???? km 820, Uruará ????

???? km 870, Placas ????

????️ BR-422:

???? km 63, Tucuruí ????