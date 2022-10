Homem atira em amante, acerta criança de 11 anos

Alguns casos de possíveis crimes passionais tem se tornado rotina nos noticiários brasileiros, na maioria casos em que homens não se contentam com o fim de relacionamentos.

Esse seria um dos motivos que levaram Elias Fernandes Barros, de 35 anos, a atentar contra uma suposta amante, mas que acabou saindo do controle e atingido uma criança de 11 anos e um gatinho de estimação. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (24) em Parauapebas no sudeste paraense.

Elias Fernandes Barros foi preso ainda na noite desta segunda tentando fugir da cidade após ser acusado de balear a criança de 11 anos com um tiro no quadril. O caso aconteceu no bairro Caetanópolis. Durante a briga, um gato de estimação também foi atingido e morreu.

A vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Jardim e em seguida foi transferida para o Hospital Geral de Parauapebas.

Elias Fernandes foi preso logo após o crime tentando fugir da cidade pela Vila Carimã, zona rural do município.

O carro que ele dirigia, um Jeep Renegade de cor prata, foi interceptado por policiais militares. Questionado sobre a arma, ele disse que teria a arremessado fora do veículo quando viu a viatura.

Os PM's fizeram varreduras e conseguiram encontrar a pistola de calibre 9 mm municiada e carregada, com um carregador contendo 12 munições intactas. Duas cápsulas da munição foram encontradas deflagradas dentro do carro que ele dirigia.

Elias disse aos agentes de segurança que teve uma discussão com uma amante e que estaria sendo ameaçado, mas negou ter alvejado a criança. Ele disse ainda que após a confusão procurou abrigo num hotel, mas decidiu fugir da cidade depois de receber uma ligação.

O suspeito foi preso em flagrante e deverá responder por tentativa de homicídio.

VÍTIMAS

A criança de 11 anos atingida pelos disparos é irmão da ex-companheira de Elias. Por medo, ela preferiu não ser identificada. Felizmente, a vítima dos disparos não precisou passar por cirurgia, já que a bala ficou alojada na lateral do quadril; seu estado não é grave e ela deve receber alta em breve. O gato de estimação, no entanto, acabou morrendo.

Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, encontrada pela polícia no mato | Divulgação

De acordo com a ex-companheira, os dois tiveram um relacionamento que durou oito meses. Depois de muitas cobranças, no entanto, resolveu terminar – foi aí que as ameaças começaram – já que o homem não aceitava o fim da relação. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Elias, mas não foi suficiente.

Um dia antes do atentado, continua, o servidor público teria disparado contra o carro do seu atual namorado. Os advogados de Elias estiveram na delegacia acompanhando o depoimento do cliente, mas preferiram não se pronunciar sobre o caso. (Com informações de Portal Pebão e Correio de Carajás)